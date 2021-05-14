كنز الصيف.. بشاير الخوخ تهل على العريش و الشيخ زويد والكيلو بـ 5 جنيهات





بدأت محافظة شمال سيناء في جني بشاير محصول الخوخ في عدة مناطق منها العريش والشيخ زويد وبعض أجزاء من مركز رفح، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.

يعتبر موسم الخوخ باب رزق وفاتحة خير على الأسر في مناطق شمال سيناء ، حيث يستفيد المزارع ، وكذا التاجر، إضافة للعمالة فى جنى المحصول وتعبئته ومعظمهم من الشباب.



مراكز التسويق

وقد تغيرت الأوضاع واختلفت الظروف بعدم اقامة مراكز التسويق والتي كادت أن تختفي بسبب الظروف الامنية،وكذلك ظهور جائحة كورونا . .حيث كان هناك مناطق مشهورة يتم إنشاء أكبر مركز للتسويق منها طريق المطار جنوب العريش والشيخ زويد والماسورة.

وهذا العام بدأ موسم جمع ثمار الخوخ بأسواق رفح والشيخ زويد مبكرا للحاق بالاسعار ومحاولة توفير دخل لاعتماد الاسر علي عائد البيع

ساعات الصباح

وقال حسين ابراهيم من الشيخ زويد، أن ثمار الخوخ تنضج فى أوائل شهر مايو من كل عام، ويبلغ الموسم ذروته خلال الفترة من 4 حتى 25 مايو من كل عام، ويتم قطف الثمر في ساعات الصباح وساعات العصر ونقله إلى الأسواق فى أقفاص .



وقال محمد عوده ، :"الموسم يمثل عائد بيع المحصول دخل يكفي احتياجات الأسرة نفقاتها لعدة أشهر، خاصة وان الموسم ننتظرة في هذا التوقيت من كل عام ، ويشارك جميع أفراد الأسرة في جمع المحصول لتقليل النفقات ثم يتم فرزه بوضعه في صناديق بلاستيك لعرضها في الأسواق المحلية أو في أسواق المحافظات المجاورة وكذلك القاهرة ".

أسعار الخوخ

وقال إبراهيم صدقي ان اسعار الخوخ تتراوح ما بين 10 جنيهات للكيلو بالنسبة الثمار كبيرة الحجم بعد أن بدأت ب12 جنيها، .بينما تباع الاحجام المتوسطه كيلو ونصف ب10 جنيهات ، أما الأحجام الصغيرة يفضل أن الكيلو منها ب 5 جنيهات.

وكان هناك إقبال كبير عليه في أواخر شهر رمضان المبارك ، خاصة وأنه يدخل في العصائر .

وقالت أم سامي ربة منزل ، أنها تحرص على شراء الثمار الناضجة التي يوجد بها نسبة من السكر بإعدادها شراب في ايام شهر رمضان ، ويمكن إضافة الجزر المسلوق لمعادلة الطعم. كما تقوم بتجهيزها كقطع الاناناس بعد تقطيع الثمار وإضافة سكر عليها قبل وضعها علي النار حيث تترك لمدة 15 دقيقة ، ثم تقدم لأفراد الأسرة أو الضيوف في اطباق لتعطي مزيد من الطاقة والسعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان عقب صيام نحو 15 ساعة تقريبا .



