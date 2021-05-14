عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنز الصيف.. بشاير الخوخ تهل على العريش و الشيخ زويد والكيلو بـ 5 جنيهات

موسم محصول الخوخ
موسم محصول الخوخ في شمال سيناء


 

بدأت محافظة شمال سيناء في جني بشاير محصول الخوخ في عدة مناطق منها العريش والشيخ زويد وبعض أجزاء من مركز رفح، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.

 

يعتبر موسم الخوخ باب رزق وفاتحة خير على الأسر في مناطق  شمال سيناء ، حيث يستفيد المزارع ، وكذا التاجر، إضافة للعمالة فى جنى المحصول وتعبئته ومعظمهم من الشباب.
 

مراكز التسويق 

وقد  تغيرت الأوضاع واختلفت الظروف  بعدم اقامة مراكز التسويق والتي كادت أن تختفي بسبب الظروف الامنية،وكذلك ظهور جائحة كورونا . .حيث كان هناك مناطق مشهورة يتم إنشاء أكبر مركز للتسويق منها طريق المطار جنوب العريش والشيخ زويد والماسورة.

وهذا العام بدأ  موسم جمع ثمار الخوخ بأسواق رفح والشيخ زويد  مبكرا للحاق بالاسعار ومحاولة توفير دخل لاعتماد الاسر علي  عائد البيع  

ساعات الصباح

 وقال حسين ابراهيم من الشيخ زويد، أن ثمار الخوخ تنضج فى أوائل شهر مايو من كل عام، ويبلغ الموسم ذروته خلال الفترة من  4 حتى 25 مايو من كل عام، ويتم قطف الثمر  في ساعات الصباح  وساعات العصر ونقله إلى الأسواق فى أقفاص .


وقال محمد عوده ، :"الموسم يمثل عائد بيع المحصول دخل يكفي احتياجات الأسرة نفقاتها لعدة أشهر، خاصة وان الموسم ننتظرة في هذا التوقيت من كل عام  ، ويشارك جميع أفراد الأسرة في جمع المحصول   لتقليل النفقات   ثم يتم فرزه بوضعه في صناديق بلاستيك لعرضها في الأسواق  المحلية أو في أسواق المحافظات المجاورة وكذلك القاهرة ".

 أسعار الخوخ

وقال إبراهيم صدقي ان اسعار الخوخ تتراوح ما بين 10 جنيهات للكيلو بالنسبة الثمار كبيرة الحجم بعد أن بدأت ب12 جنيها، .بينما تباع الاحجام المتوسطه كيلو ونصف ب10 جنيهات ، أما الأحجام الصغيرة يفضل أن الكيلو منها ب 5 جنيهات.

وكان هناك إقبال كبير عليه في أواخر شهر رمضان المبارك  ، خاصة وأنه يدخل في العصائر .

وقالت أم سامي ربة منزل ، أنها تحرص على شراء الثمار الناضجة التي يوجد بها نسبة من السكر بإعدادها شراب في ايام شهر رمضان ، ويمكن إضافة الجزر المسلوق لمعادلة الطعم. كما تقوم بتجهيزها كقطع الاناناس بعد تقطيع الثمار وإضافة سكر عليها قبل وضعها علي النار حيث تترك لمدة 15 دقيقة ، ثم تقدم لأفراد الأسرة أو الضيوف في اطباق لتعطي مزيد من الطاقة والسعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان عقب صيام نحو 15 ساعة تقريبا .

txt

صحة شمال سيناء: حملات توعوية بين المواطنين بأسواق العريش بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا


 

جني محصول الخوخ مايو العريش

موضوعات متعلقة

مناشدة هامة من الفلاحين بشأن الخوخ والكنتالوب والبطيخ

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة

فولكس فاجن العالمية تكشف النسخة المطورة من "باسات"| صور

هل تارك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين يخرج عن الملة؟

كنز الصيف.. بشاير الخوخ تهل على العريش و الشيخ زويد والكيلو بـ 5 جنيهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وطائرات من غزة تقصف عدة مستوطنات

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بـ450 صاروخًا خلال الساعات الماضية

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ