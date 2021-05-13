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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا البحيري تتورط في جريمة قتل برعاية نور في خمس نجوم

داليا البحيري في
داليا البحيري في مقلب خمس نجوم

يشارك النجوم في مشاهد القتل والعنف الدرامية بالأفلام والمسلسلات والمسرح، لكن هذا لا يجعلهم أكثر استعداداً لهذه المواقف في الحقيقة، وهذا ما جربته داليا البحيري كضحية جديدة للنجمة نور اللبنانية في برنامج المقالب خمس نجوم.

مقلب داليا البحيري 

تبدأ الخدعة بوصول نور وداليا لمطعم، حيث ينتظرهما ثلاثة من فريق البرنامج، اثنان منهما بدور رجل ورفيقته يحتد بينهما الحوار بسبب غيرته عليها، وتتعمد الفتاة التقرب من النجمتين بالتقاط السيلفي معهما للتأكد من تعاطفهما معها، وهو ما يحدث بالفعل مع داليا التي قررت التدخل لحماية الفتاة من تعنيف رفيقها الغيور، لكن قبل تدخلها يتطور الموقف لمشاجرة ويخرج مسدسه ويطلق النار عليها ليقتلها هي والنادل الذي حاول إيقافه، ثم يتطور جنونه ويحتجز النجمتين اللتين شهدتا جريمته، وتتعمد نور الانهيار أمام داليا لتزيد الضغط النفسي عليها، بأداء هيستيري يستحق إحدى جوائز الدراما الرمضانية، ويختتم القاتل مشهده بطلب تصوير سيلفي مع داليا وهي اللحظة التي تنهار فيها تماماً، عندما يخرجفريق البرنامج لكشف المقلب.

 

وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق، إضافة لحلقات نادية الجندي وكندة علوش وماجد المصري وجنات وداليا البحيري التي قدمت فيهم نور مقالب متنوعة وحدها بدون باقي فريق نجوم البرنامج.

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بكاء جنات بعد اكتشافها مقلب خمس نجوم

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مكان مخصص للموظفين.. جنات ضحية مقلب خمس نجوم

وخلال موسم الدراما الرمضانية عُرض لـنور مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وقدمت فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.

داليا البحيري نور اللبنانية مقلب خمس نجوم غادة عادل محمد الشرنوبي هيفاء وهبي سباق السيارات الدراما الرمضانية

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