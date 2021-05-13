هاني شاكر يهنئ متابعيه بعيد الفطر

هنأ الفنان هاني شاكر متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بحلول عيد الفطر المبارك .



ونشر هاني شاكر فيديو له وهو يهنئ متابعيه وعلق قائلا " ‬‏‪كل سنة وإحنا طيبين وبخير وبصحه و عيد سعيد علي كل الناس ربنا يعيد عليكم الايام بالخير و البر.

وكانت دار الإفتاء أعلنت ان اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .





وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي تقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.