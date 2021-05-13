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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هاني شاكر يهنئ متابعيه بعيد الفطر

صدى البلد

هنأ الفنان هاني شاكر  متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بحلول عيد الفطر المبارك .
 

ونشر هاني شاكر فيديو له وهو يهنئ متابعيه وعلق قائلا " ‬‏‪كل سنة وإحنا طيبين وبخير  وبصحه و عيد سعيد علي كل الناس ربنا يعيد عليكم الايام بالخير و البر.

 

وكانت دار الإفتاء أعلنت ان اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .

 

وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي تقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.

 

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