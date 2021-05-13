ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مبنى للمخابرات الإسرائيلية

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الفلسطينية الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، قصف مبنى المخابرات الإسرائيلية شرقي موقع كرم أبو سالم العسكري.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن ألوية الناصر صلاح الدين قصفت مبنى المخابرات الإسرائيلية شرق موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت أن ألوية الناصر صلاح الدين قصفت الموقع الإسرائيلي رشقة صاروخية من طراز 107.

وقالت ألوية الناضصر صلاح الدين في بيان إن "المقاومة التي مرغت أنف العدو في تل أبيب والقدس والتي ستنهي أسطورة جيش الإرهاب الصهيوني".

وأضاف البيان: "تهديدات العدو بالقيام بحرب برية على قطاع غزة، لن نقابلها إلا بالحديد والنار، وستكون غزة مقبرة لهم أن يخرجوا منها كما دخلوا".

وتابع البيان: "الدخول لغزة ليس نزهة، وعلى الاحتلال أن يجهز الأكفان لجنوده، ويزيد من أسراه لدى المقاومة".