محافظ أسيوط يزور دور الأيتام ويشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك

قدم لهم العيديات والهدايا

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس عدد من دور رعاية الأيتام بالمحافظة لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال فضلا عن الاطئمنان على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .

رافقه خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ومجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.



بدأ محافظ أسيوط زيارته بتفقد دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى أطفال الدار وقدم لهم العيديات والهدايا والحلوى والالعاب واطمئن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام كما زار دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط واطمئن على الخدمات المقدمة للفتيات مقدمًا لهم التهنئة بالعيد وبعض الهدايا العينية والمادية واستمع إلى فقرة غنائية من أداء فتيات دار الرعاية.



وأشار محافظ أسيوط إلى حرصه على زيارة أبناءه الايتام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع تداعيات فيروس كورونا مضيفًا إنه لابد علينا جميعا أن نكون معهم ونتأكد من الرعاية المقدمة لهم خاصة مع ظروف كورونا وضرورة وقايتهم وحمايتهم وتوفير المواد المطهرة والتعقيم الجيد لمؤسسات الأيتام.



وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع مؤكدا أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإداخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كفاة الأجواء المناسبة لهم مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدور للأطفال مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الانسانية ومطالب الأطفال.

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