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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يطالب المسئولين بالبحث عن ابنته المفقودة

صدى البلد

أرسل القارئ حسن علي عبد الحميد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تغيب ابنته.

 

وقال في شكواه : تغيبت ابنتي الطفلة روضة حسن عبد الحميد عن المنزل منذ يوم الأحد الموافق ٩/٥/٢٠٢١ ونحن مقيمون في محافظة كفر الشيخ  مركز الرياض قرية العباسيه ولم تعد حتى الآن.

 

أرجو من المسئولين سرعة الاهتمام بشكواي والعثور على ابنتي في أسرع وقت للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم ٠١٠١٣٣٨٣٦٣٠.

 

يقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري، خدمة «بين الناس»، حرصاً منا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن، والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم «بين الناس»، دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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