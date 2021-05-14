فيديو جراف .. من الدولة الفرعونية حتى يومنا هذا .. أصل حكاية كحك العيد

يعد كحك العيد من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر عن المصريين، ويقوموا بتصنيعه كل عام في أجواء من الفرح والبهجة .

وترجع هذه العادة عند المصريين من الحضارة الفرعونية، لتنتقل بعد ذلك عبر الحضارات المختلفة حتى تصل إلينا ونصنعه حتى وقتنا هذا.

الكحك في الدولة الفرعونية

يرجع أصل الكحك المصري إلي الحضارة الفرعونية، عندما وجد علي جدران مقبرة الملك “رخ مى رع"، نقوش توضح كيفية صناعة الكحك ، وكانت تقوم زوجات الملوك تقدمه إلي الكهنة يوم تعامد الشمس على وجه الملك خوفو

ولمعرفة أصل حكاية الكحك المصري وتنقله عبر الحضارات شاهد الفيديو جراف التالي.