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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. حمد بن خليفة يصدر مرسوما ملكيا عاجلا

ملك البحرين
ملك البحرين

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين  مرسوما ملكيا حمل رقم ( 67) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

 

ونصت المادة الأولى من المرسوم علي ان يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة  الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعضوية كل من الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة نائباً للرئيس أيمن بن توفيق المؤيد و نبراس محمد علي طالب و هادية محمد فتح الله  والدكتور توماس جايمس روزندش بحسب صحيفة البلاد البحرينية .


كما تضمن المرسوم أن تكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

 

فيما شددت المادة الثانية على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، حيث يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

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سلطان عُمان يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين

وكان العاهل البحريني  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، أصدر في وقت سابق مرسوما ملكيا بالعفو الخاص والإفراج عن 203 نزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

 

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية؛. فإن العفو والإفراج، يأتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وذلك جرياً على عادته الكريمة، وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب العاهل البحريني عن خالص تمنياته لمصر، قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.

ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي الهيئة العامة للرياضة البحرين

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