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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفاة نقيب المعلمين بالفيوم وتشييع الجنازه غدا

وفاة نقيب المعلمين
وفاة نقيب المعلمين بالفيوم وتشييع الجنازه غدا الجمعة

توفى اليوم على أبو النور الجارحى نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم  عن عمر يناهز ال 70 عاما  الذي رحل عن دنيانا   اليوم .

 كان الفيد من المؤسس لحزب الوفد بمحافظة الفيوم  عند عودته للحياة السياسية عام ١٩٨٤  وتولى منصب نائب رئيس حزب الوفد بمحافظة الفيوم .

.. كما تولي الفقيد  مسئولية نقابة المعلمين بالفيوم منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن  وكان الفقيد اختتم حياته الوظيفية وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالفيوم وبعدها وكيلا لوزارة التعليم  بمحافظة كفر الشيخ .

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وسوف تشيع جنازة الفقيد غدا الجمعة عقب صلاة  ظهر الجمعة من قريته  الربع التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم 

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نقيب المعلمين بالفيوم الجمعة على أبو النور الجارحى نقيب المعلمين محافظة الفيوم

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