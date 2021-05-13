وفاة نقيب المعلمين بالفيوم وتشييع الجنازه غدا

توفى اليوم على أبو النور الجارحى نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم عن عمر يناهز ال 70 عاما الذي رحل عن دنيانا اليوم .

كان الفيد من المؤسس لحزب الوفد بمحافظة الفيوم عند عودته للحياة السياسية عام ١٩٨٤ وتولى منصب نائب رئيس حزب الوفد بمحافظة الفيوم .

.. كما تولي الفقيد مسئولية نقابة المعلمين بالفيوم منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن وكان الفقيد اختتم حياته الوظيفية وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالفيوم وبعدها وكيلا لوزارة التعليم بمحافظة كفر الشيخ .

وسوف تشيع جنازة الفقيد غدا الجمعة عقب صلاة ظهر الجمعة من قريته الربع التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم