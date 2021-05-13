مدرب صن داونز يكشف نقطة ضعف الأهلي في غياب علي معلول

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز، أن غياب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، سيكون بمثابة الخسارة الكبيرة للفريق الأحمر، خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "من وجهة نظري غياب علي معلول سيكون خسارة كبيرة للنادي الأهلي".

وواصل مدرب صنداونز تصريحاته عن مزايا الأهلي: "لنرى الظهيرين في الجانب الأيمن محمد هاني ورمضان بيكهام وأيمن أشرف في الجبهة اليسرى يحاولون إرسال الكثير من العرضيات وهو ما يجعل الأهلي يسيطر على مجريات المباراة".

ويعاني علي معلول من إصابة تعرضها في فبراير الماضي وتحديدًا منذ مباراة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية وغاب منذ ذلك الحين نظرًا لتعرضه للإصابة في العضلة الخلفية قبل أن تتجدد مرة أخرى.