رفقة زوجها.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وتألقت بها ريهام أيمن، بفستان جذاب باللون الأصفر المطعم بمجموعة من الورود التي تبرز جمالها، مرتدية معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض، وانتعلت حذاء رياضيا من اللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون البني الناعم للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف اناقتها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة.