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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه تونس في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم للسيدات

صدى البلد

يشارك منتخب مصر لكرة السيدات ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 للسيدات بالمغرب رفقة 45 اتحاداً عضوًا في سلسلة التصفيات.

وتأهل منتخب المغرب ، البلد المضيف للبطولة النهائية تلقائيًا كمضيف. لذلك ، سيشارك 44 فريقًا في التصفيات، وستكون النسخة الأولى التي يتم تنظيمها بمشاركة 12 فريقًا..

وتبدأ مصر مشوارها في التصفيات بمواجهة منتخب تونس لكرة السيدات في الدور الأول.

وفى حال فوز منتخب فراعنة السيدات على نظيره منتخب تونس سوف يواجه الفائز من مباراة غينيا الأستوائية والكونغو الديموقراطية، ويتأهل الفائز لنهائيات البطولة.

كما يشارك منتخب مصر لكرة السيدات تحت ٢٠ سنة فى تصفيات كأس العالم  للسيدات (كوستاريكا 2022).


ومن المقرر أن يتاهل منتخبان يمثلان أفريقيا في نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022، وسيشارك في التصفيات 40 منتخبا.

وستقام مرحلة التصفيات في  (5) جولات بنظام الذهاب والإياب
وستبدأ مصر مشوارها في التصفيات من الدور الثاني بمواجهة الكونغو

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