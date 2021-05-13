ننشر مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العرب

تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها فى الدوحة يوم 30 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخب مصر الوطنى.

كان منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري تأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا ورافقه نظيره منتخب جزر القمر.

ويبدأ منتخب مصر بقيادة حسام البدري مباريات بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

فيما تحدد موعد المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر القادم.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.