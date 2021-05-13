النني فى ورطة .. منظمة يهودية تطالب الاتحاد الإنجليزي بإيقافه لدعمه لفلسطين

طالبت منظمة يهودية فى بريطانيا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف محمد النني نجم منتخب مصر الوطنى وأرسنال بعد دعمه القضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كان النني نشر تغريدة يعلن فيها تضامنه مع القضية الفلسطينية وقال: قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين.

وأفادت تقارير إنجليزية أن المنظمة اليهودية غاضبة من تغريدة محمد النني وخاطبت نادي أرسنال بشأنها مطالبة اللاعب بالاعتذار.

وذكرت أن المنظمة اليهودية طالبت الاتحاد الإنجليزي بإيقاف نجم أرسنال بعد دعمه فلسطين فى الأحداث الجارية فى المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن المنظمة اليهودية استندت فى طلب الإيقاف للاعب من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إلى الموقف الذى حدث مع اللاعب مسعود أوزيل حينما ساند مسلمي الإيجور في الصين.