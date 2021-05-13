بشرى لـ صدى البلد : "اتولدت من جديد في الاختيار 2 .. العمل حالة استثنائية .. مساحة الدور لم تشغلنى لأني واثقة في نفسي .. ونجاحه يوازي خمسة أعمال

بشرى لـ صدى البلد :

3 مكالمات جمعتني بزوجة الشهيد محمد مبروك

هذا المشهد الأصعب في العمل

أتمنى إنتاج العديد من الأعمال الوطنية

استطاعت الفنانة بشرى أن تخطف الانظار والقلوب بظهورها فى مسلسل الاختيار 2، حيث جسدت ضمن الأحداث زوجة الشهيد محمد مبروك ، لتتمكن من خلال الدور الذى لم تكن مساحته كبيرة ، ان تترك بصمة واضحة وتحرك مشاعر المشاهدين .. صدى البلد التقى بها فى حوار كشفت فيه عن كواليس العمل وردود الأفعال التى تلقتها .

فى البداية أكدت الفنانة بشرى سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها حول دورها فى مسلسل “الاختيار 2” ، مؤكدة انها شعرت بأنها ولدت من جديد كممثلة .

وتابعت “ بشرى” ، انها لم تتردد فى قبول العمل بسبب مساحة الدور، خاصة أنها ترى ان بعض الأدوار بالرغم من صغر مساحتها، تترك أثرا فى نفوس المشاهدين بما يعادل خمسة أعمال درامية ، وهو ما حققه دورها ضمن أحداث مسلسل الاختيار2" .

واستكملت بشرى حديثها قائلة : “ لم تشغلنى مساحة الدور لعدة أسباب أولها ثقتى فى نفسى كممثلة، بالإضافة الى أن العمل أصبح ماركة مسجلة فقد حقق نجاحاً كبيراً العام الماضى، ومسؤولة عن إنتاجه أكبر شركة إنتاج فى مصر حالياً ،كما أن المسلسل يضم أهم النجوم وهم أحمد مكى وكريم عبد العزيز ، بالإضافة إلى أن الدور لزوجة شهيد، فقد كان صعبا عليّ أن أنظر إلى مساحة الدور أمام كل ما سبق من إيجابيات” .

وعن أصعب المشاهد التى قامت بتصويرها فى مسلسل الاختيار 2 ، أكدت أن مشهد تلقي الزوجة خبر استشهاد زوجها الشهيد محمد مبروك، يعد من أصعب المشاهد التى واجهتها فى العمل.

وتابعت بشرى: “قمت بتصويره فى أول يوم تصوير لى داخل العمل، وكان المشهد يتطلب منى مشاعر مركبة، إضافة إلى أنه مسؤولية وأمانة لأنه قصة حقيقية أبطالها يقومون بمشاهدة العمل”.

وكشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل المكالمة التى جمعتها مع زوجة الشهيد الراحل محمد مبروك بعد تجسيدها شخصيتها ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 ، حيث أكدت انها حرصت على الاتصال بزوجة الشهيد بعد عرض أحد مشاهد العمل، لمعرفة رأيها ، الا انها لم تكن المكالمة الأولى التى تجمعهما .

وتابعت بشرى قائلة : جمعتنى 3 مكالمات هاتفية بزوجة الشهيد محمد مبروك ، الأولى كانت قبل بدء التصوير و الثانية كانت خلال تصوير العمل ، أما آخر مكالمة فكانت بعد عرض الحلقة التى تضمنت مشهد تلقى الزوجة خبر استشهاد الشهيد محمد مبروك ، وسعدت أنها أثنت على أدائى للدور.

وأضافت: اتفقت مع المخرج بيتر ميمى قبل تصوير العمل على كافة التفاصيل ، فقد رفض أن أقلد شخصيتها ، بل طلب منى ان أستحضر روح الشخصية.

وترى بشرى أن فكرة المزج بين الدراما والتوثيق فى مسلسل الاختيار 2 ، جعل العمل بمثابة حالة استثنائية ، مؤكدة ان العمل يؤسس إلى فكرة الدراما التوثيقية و هذا الأمر يجعل منه عملا مميزا ومختلفا .

وأضافت :ان هناك العديد من العوامل الأخرى التي جعلت من الاختيار مثل القصص الحقيقية والإنتاج السخي والتنفيذ الجيد ، فقد كنا شهود عيان على تلك الفترة.

وتضيف انها تتمنى تقديم العديد من الأعمال الفنية الوطنية على غرار مسلسل الاختيار 2، الذى عرض خلال شهر رمضان .

وأكملت حديثها: من خلال مسلسل الاختيار نكتب تاريخنا الذى كنا شهود عيان عليه بأنفسنا، وهذا أفضل من أن تأتي جهات غير موثوق فيها ومجهولة المصدر تتلاعب بهذا التاريخ وتقوم بإنتاجه، لذا فعلينا إنتاج مزيد من تلك الأعمال خاصة وأنها تؤثر في المشاهدين.