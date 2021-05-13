شاهد.. شواطئ مطروح خالية أول عيد الفطر في زمن كورونا

الشواطئ بلا رواد في عيد الفطر بمطروح

تشهد محافظة مطروح خلو الشواطئ والحدائق العامة بالمحافظة من المواطنين وزوار المحافظة في أول أيام عيد الفطر تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.





ونظمت مديرية أمن مطروح وقسم شرطة مرسي مطروح برئاسة اللواء تامر معين، مأمور قسم شرطة مطروح والعقيد أحمد المجبر، مفتش مباحث المنطقة المركزية بقسم شرطة مطروح، والمقدم أحمد إبراهيم، رئيس مباحث القسم حملات دورية وتواجد أمني على الشواطئ، والمتابعة المستمرة للشواطئ خاصة الأكثر ارتيادا كروميل وباب البحر ومطروح العام والعوام وكورنيش الأبيض الجديد.



كما تم تكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولاة التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق في التاسعة مساء ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تابع اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال عيد الفطر المبارك خاصة إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون بين مديرية أمن مطروح ومجالس المدن.



وأكد محافظ مطروح التزام أهالي مطروح وزائريها بكافة القرارات بجميع مدن ومراكز المحافظة وإدراكهم لأهمية الالتزام حفاظا على سلامتهم وصحتهم.



وشدد محافظ مطروح على رؤساء المدن بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولاة التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق في التاسعة مساء ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وأضاف محافظ مطروح أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير صالحة مع استمرار الحملات اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة مشددًا على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة الاطمئنان على توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز.



وطالب محافظ مطروح المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.



وأشار محافظ مطروح إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل علي تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق رقمي الخط الساخن، و١١٤، و٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ للرد على شكاوى ومطالب المواطنين واتخاذ الاجرءات العاجلة.





كما قام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة بالمرور على الشواطئ والمتنزهات والحدائق في نطاق المركز للتأكد من حظر كافة الأنشطة الجماعية وإغلاقها والتأكد من منع التجمعات مع التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة أعمال الرش للتطهير والتعقيم.

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