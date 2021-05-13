احتفالا بالعيد..توافد المواطنين على كوبرى محمد علي بالقناطر..فيديو

شهد كوبري محمد على بالقاهرة الخيرية بمحافظة القليوبية توافد هدد من الشباب للاحتفال بعيد الفطر المبارك

ورصدت عدسة صدى البلد احتفال الشباب بالدرجات النارية على كوبري محمد على بالقناطر في اليوم الأول لعيد الفطر.

وكانت دار الإفتاء أعلنت ان اليوم هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات



