صحة الدقهلية: مراكز تطعيم لقاح كورونا تعمل بكامل طاقتها فى العيد



أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك عن استمرار فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع في ايام عيد الفطر المبارك وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءا.



كما دعى وكيل الوزارة جميع الاطقم الطبية و المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:

www.egcovac.mohp.gov.eg.

ومن ناحية اخرى سبق ان اعلن الدكتور سعد مكي رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية ، ومنع جميع الأجازات للاطباء وذلك إستعدادا للإحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك منذ امس الاربعاء وحتي يوم الاحد القادم حيث تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات واكد سيادته على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات واجهزة الاكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الاكسجين ،وتكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتاكد من جاهزية فرق الطوارئ وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات.

كما أكد وكيل الوزارة على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث كما تم تخصيص نسبة 30٪من اسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعه المصادر البديلة للكهرباءوالمياه بالمستشفيات كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد اماكن تمركزات الإسعاف .

فيما شنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادي والمطاعم ، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتاكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت كما تم التاكد من توافر معاييرالسلامة والامان بالحدائق والمتنزهات والنوادي الاجتماعية والمطاعم وتكثيف المرور على مصانع الحلوى (كعك العيد).

كما حث وكيل الوزارة المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقه.

ووجه الدكتور سعد مكي التهنئة لجموع الشعب المصري والامة الإسلامية عامة وشعب الدقهلية خاصة بعيد الفطر المبارك .

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