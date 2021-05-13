مراسلة تهرب من الكاميرات لحماية نفسها من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

تعرضت مراسلة إحدى القنوات إلى موقف مفزع أثناء تغطيتها الإعلامية للأحداث في غزة في ظل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وحسب قناة “يورو نيوز” فإن المراسلة اضطرت للهروب من أمام الكاميرات بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى موقع قريب منها فى غزة.

وكشف مراسل فضائية “سكاي نيوز” آخر تفاصيل الحرب بين غزة وإسرائيل.

وقال مراسل “سكاي”، إن كتائب القسام الذراع العسكرى لـ حركة حماس أطلقت عددا من الصواريخ تجاه إسرائيل، معقبا:" صواريخ لأول مرة يتم الكشف عنها مثل صاروخ يسمي عياش ويصل مدى الصاروخ 250 كيلو".

وأوضح أن حماس استهدفت قبل قليل مطار رامون بالقرب من إيلات جنوب إسرائيل بصاروخ عياش.

ولفت مراسل سكاى نيوز، إلى أن حماس استهدفت عددا من المدن الاسرائيلية، وبعض القواعد العسكرية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية جديدة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.