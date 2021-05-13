عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تزور دور المسنين بالقاهرة وتقدم التهنئة لكبار السن بعيد الفطر.. صور

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي

زارت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب وأمينة المرأه بحزب الحرية المصري، عددا من دور المسنين بمحافظة القاهرة لتقديم التهنئة لهم ومشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة أحمد كمال أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية المصري بالقاهرة، وراندا طه مساعد أمين المرأة المركزية بالحزب، وعدد من أعضاء الحزب.

 

وقالت «البيومي»، إن هناك شريحة من كبار السن ربما لا يعيشون مثل هذه الأفراح بسبب إقامتها في مراكز ودور المسنين، ولفقدان البعض لأسرهم، أو أنهم بدون عائل في الأصل، مؤكدة أن هذه الشريحة هي بحاجة ماسة إلى تقديم يد العون والدعم المعنوي وترديد المزيد من تلك الزيارات التي تدخل البهجة والسرور في نفوس هؤلاء المسنين وخلق جو أسري.

وأكدت «البيومي»، على أهمية الدمج الاجتماعي لنزلاء الدور في الأعياد والمناسبات مع ضرورة التنويع في البرامج والأنشطة المقدمة لهم بهدف تعمق أواصر التواصل مع هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا، لافتة أنه بهذه الطريقة تتحقق عملية دمج اجتماعي كي لا يشعرون أن هناك فارقا بينهم وبين غيرهم من أفراد المجتمع.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المبادرات والتشريعات الخاصة بالمرأة والطفل والمسنين، موضحه أنه يجري الآن العمل على إصدار قانون رعاية المسنين تناقشه لجنة التضامن الإجتماعي في البرلمان لترسيخ الجوانب الإيجابية المتعلقة بحقوق المسن وكيفية التعامل معه ورعايته اجتماعيًا وصحيًا والتعريف بمكانتهم في المجتمع، بما يساهم في تحقيق التوعية الشاملة بكيفية رعاية المسنين والعناية بهم.

وأردفت، «نصت المادة 13 من مشروع القانون على أن يتم إنشاء وحدات بالأندية ومراكز الشباب والوحدات الطبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية تقوم على تقديم التوعية للمسنين بما يعزز صحتهم ويوفر لهم النشاط البدني المناسب تحت إشراف مختصين لديهم الدراية الكاملة باحتياجات المسنين، علاوة على ذلك إلزام الجهات القائمة على الرياضة والثقافة بأن تخصص 5% من عضويات جمعياتها العمومية للمسنين»، لافته إلى أن الهدف من مشروع القانون هو حماية ودعم حقوق المسنين وضمان تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

ولفتت «البيومي»، إلى أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بتلك الفئة يمكن ملاحظته في ظل جائحة كورونا، وترتيب كبار السن والمسنين في المرتبة الثالثة بعد رجال الجيش والأطباء.

ترشيحاتنا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

لمرضى السكر.. اتبع هذه النصائح عند تناول الكحك

صيام يوم الجمعة بنية الست من شوال .. عالم أزهري يوضح الحكم و الضوابط الشرعية

فنادق مصر تشدد من إجراءات الوقاية| مختصون: صحة السائح وخدمته أولوياتنا

تغيير كبير ومهم تشهده هواتف آيفون القادمة.. إليك التفاصيل

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ

هجوم حوثي على السعودية صبيحة العيد .. أول تعليق من البرلمان العربي محملا برسائل خطيرة

وفاة حماة حمو بيكا

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

شيكابالا غلطان .. تفاصيل تقرير مراقب قمة الأهلي والزمالك رقم ١٢٢

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ