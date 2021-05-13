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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود 13 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، على رأسها تجارة وموزعون بنسبة 6%، تلاه قطاع مواد البناء  بنسبة 5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%.

جاء في المرتبة الرابعة والخامسة قطاعي منسوجات وسلع معمرة واتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.2%، 3.8%، على التوالى.

كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.4%، ثم قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 2.1%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.1%.

وصعد قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1%، يليه قطاع طقة وخدمات مساندة بنسبة 0.8% ثم قطاع البنوك بنسبة 0.7% ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%.

ولم يتغير قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ، فيما تراجعت قطاعات خدمات تعليمية ورعاية صحية ومقاولات بنسب 0.2% و0.5% و0.8% على التوالي.

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