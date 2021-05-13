صعود 13 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، على رأسها تجارة وموزعون بنسبة 6%، تلاه قطاع مواد البناء بنسبة 5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%.

جاء في المرتبة الرابعة والخامسة قطاعي منسوجات وسلع معمرة واتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.2%، 3.8%، على التوالى.

كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.4%، ثم قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 2.1%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.1%.

وصعد قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1%، يليه قطاع طقة وخدمات مساندة بنسبة 0.8% ثم قطاع البنوك بنسبة 0.7% ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%.

ولم يتغير قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ، فيما تراجعت قطاعات خدمات تعليمية ورعاية صحية ومقاولات بنسب 0.2% و0.5% و0.8% على التوالي.