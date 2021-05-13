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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| جريمة اغتصاب جماعي لفتاة تشعل الغضب في السودان

جريمة اغتصاب في السودان
جريمة اغتصاب في السودان

عرضت قناه “العربية” فيديو لجريمة اغتصاب جماعي أشعل الغضب في السودان  وسط مطالب بسرعة سجن الجناة وإعدامهم بعد ظهور صور صادمة تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الفيديو أن عملية الاغتصاب متهم بها 3 شباب قاموا بالتناوب على اغتصاب فتاة في مكان معزول بغابة، وأكد والد الضحية أنه ذهب إلى الشرطة لتقديم بلاغ لكنهم طلبوا منه العودة بعد العيد.

وأوضح الفيديو أن أحد المتورطين تم إخلاء سبيلة بعد القبض عليه، مؤكدا أن حاكم  ولاية دارفور السودانية  طالب بإنزال عقاب شديد للجناة مؤكدا أن الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها نساء السودان خاصة في مناطق النزاعات.

الجريمة دارفور التواصل الاجتماعي السودانية اجتماع عيد اغتصاب التوك شو

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