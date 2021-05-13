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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة هزت البرازيل

بعد ١٣ عاما .. الحكم ٥٠ سنة  على مغتصب طفلة قتلها وحرقها في قضية هزت البرازيل

صدى البلد

حكمت السلطات البرازيلية على رجل بالسجن لمدة 50 عامًا بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات وحرقها وخنقها في جريمة هزت البرازيل.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، استدرج "كارلوس إدواردو دوس سانتوس "ضحيته من الشارع بعد أن أنهت يومها الدراسي من خلال التظاهر بأنه منتج تلفزيونية للأطفال.

 أقنع المتهم،  الطفلة "راشيل جينوفر "  بالتوجه إلى منزله الذي كان يقيم فيه، وعندما وصلوا اغتصبها واعتدى عليها وأحرقها بسيجارة ثم خنقها، ثم لف جسدها في ملاءات ووضعها في حقيبة وألقى بها في محطة حافلات كوريتيبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه  تم العثور على جثة الطفلة  من قبل رجلين مشردين في الشارع .

صدمت الجريمة البرازيلين ، طاردت الشرطة القاتل لمدة 11 عامًا، تم التعرف على دوس سانتوس كمشتبه به فقط بعد أن أجرت الشرطة عمليات فحص الحمض النووي في عام 2019، كان دوس سانتوس في السجن بالفعل منذ عام 2016 ، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عامًا لارتكابه جرائم أخرى بما في ذلك اغتصاب صبي صغير.

السلطات البرازيلية البرازيل مغتصب طفلة جريمة اغتصاب السجن جريمة قضية

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