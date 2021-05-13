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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رامي فايز: غرف عزل لحالات الاشتباه بـ كورونا للسائحين داخل كل فندق

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية، ومالك أحد الفنادق بمرسي علم ، إن جميع قطاع الفنادق المصرية يقع تحت مظلة الغرفة ووزارة السياحة والآثار ، من أول نجمة مرورا بخمسة نجوم ولا يخضع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية و الوقائية ، التي وضعت من قبل وزارتي الصحة والسياحة .

أكد رامي فايز لـ"صدى البلد" ، أن الإجراءات و الضوابط تتضمن أن يكون الحد الأقصى تحقيق نسب إشغال لا تتخطى الـ 50% ، بالإضافة إلى أن هناك التزامًا وتشديدًا على التعقيم بداية من استقبال السائحين حتى المطاعم و الغرف وحمامات السباحة ، الفنادق حاليا ، تتابع حالات النزلاء بصفة دائمة ، حال شعور أي نزيل بأعراض كورونا ، ويتم عزله عن باقي النزلاء .

أضاف عضو غرفة المنشآت الفندقية ، إلى وجود دور كامل أو مجموعة من الغرف بكل فندق ، للعزل الصحي حال وجود أي حالة اشتباه ، لحين استوضاح الأمور .

ووصف رامي فايز الفنادق المصرية بأنها أكثر المناطق في الجمهورية لديها انضباط صحي، بحيث يكون المكان الآمن و الصحي لكافة النزلاء ، وذلك في إطار حرصنا على صحة النزلاء . 

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