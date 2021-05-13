ماجدة خير الله تكشف أفضل مسلسلات رمضان

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن القائمة القصيرة أفضل الأعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان الكريم.

كشفت ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع فسبوك، أن الأعمال الثلاثة التى حصدت إعجابها هذا العام هم خلى بالك من زيزى ،ولعبة نيوتن ، ونجيب زاهى زركش .

جدير بالذكر أن مسلسل نجيب زاهى زركش يشارك في بطولته يحيى الفخرانى ، أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

أما مسلسل لعبة نيوتن فهو من بطولة عدد كبير من الفنانين، على رأسهم منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، وإخراج تامر محسن .

ويقوم ببطولة مسلسل خلى بالك من زيزى، أمينة خليل ومحمد ممدوح وصفاء الطوخى وعلى قاسم وسلوى محمد على .