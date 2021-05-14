لطلاب جامعة القاهرة..تعرف على مسابقات كلية الهندسة أونلاين

دائما ما تسعى كلية الهندسة جامعة القاهرة ، القيام بعمل ورش عمل للطلاب بالإضافة إلى المسابقات الاونلاين التى يقدمها اتحاد الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وذلك منذ تحول الدراسة اونلاين .

قام اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، انشاء مسابقة اونلاين للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات مثل الغناء و graphic designer و الاعمال اليدوية و الرسم و digital art ومجال العزف .

كما كشف اتحاد الطلاب عن كيفية تقيم الطلاب ووذلك عن طريق الكومنتات على صور الطلاب من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .



وفى نفس السياق ، تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، مسابقة Online للطلاب في مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات “العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري”، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

ونوهت الإدارة إلى أن مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.







كما تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.

كما أعلنت الجامعة أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، إرسال مشاركاتهم بحد أقصى يوم الاثنين 31 مايو 2021 على البريد الإلكتروني لرعاية الشباب [email protected] .