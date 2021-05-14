عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة..تعرف على مسابقات كلية الهندسة أونلاين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

دائما ما تسعى كلية الهندسة جامعة القاهرة ، القيام بعمل ورش عمل للطلاب بالإضافة إلى المسابقات الاونلاين التى يقدمها اتحاد الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وذلك منذ تحول الدراسة اونلاين .

قام اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، انشاء مسابقة اونلاين للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات مثل الغناء و graphic designer و الاعمال اليدوية و الرسم و digital art ومجال العزف .

 

txt

لطلاب آداب القاهرة .. تعرف على كل ما تريده عن الامتحان التعويضي

txt

هندسة القاهرة تضم برامج جديدة خلال الفصل الدراسى الثانى ... تفاصيل

txt

خلى بالك من زيزى الحلقة 30 : زواج أمينة خليل ومحمد ممدوح

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على تفاصيل مسابقة التصوير الفوتوغرافي

txt

رئيس جامعة القاهرة ينشر القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئاسة الجامعة

txt

عميد آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى بنظام "البابل شيت "

txt

عميد آداب القاهرة يكشف موقف امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 يونيو المقبل.. وكلية الآداب: الامتحانات بنظام البابل شيت

كما كشف اتحاد الطلاب عن كيفية تقيم الطلاب ووذلك عن طريق الكومنتات على صور الطلاب من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .


وفى نفس السياق ، تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، مسابقة Online للطلاب في مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات “العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري”، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

ونوهت الإدارة إلى أن مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.

 

txt

لطلاب آداب القاهرة .. تعرف على كل ما تريده عن الامتحان التعويضي

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على أبرز مسابقات الفصل الدراسى الثانى

txt

هندسة القاهرة تضم برامج جديدة خلال الفصل الدراسى الثانى ... تفاصيل

txt

لطلاب جامعة القاهرة ... تعرف على تفاصيل مسابقة أحسن فيديو

txt

خلى بالك من زيزى الحلقة 30 : زواج أمينة خليل ومحمد ممدوح

txt

رئيس جامعة القاهرة ينشر القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئاسة الجامعة

txt

عميد آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى بنظام "البابل شيت "

txt

عميد آداب القاهرة يكشف موقف امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 يونيو المقبل.. وكلية الآداب: الامتحانات بنظام البابل شيت


كما تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.

كما أعلنت الجامعة أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، إرسال مشاركاتهم بحد أقصى يوم الاثنين 31 مايو 2021 على البريد الإلكتروني لرعاية الشباب [email protected] .

ترشيحاتنا

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

بدون كمامات.. مسلمو أمريكا يحتفلون بعيد الفطر بعد عودة الحياة لطبيعتها

التأمين والقروض ..10 إختصاصات للجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب

أمريكا.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية رود آيلاند

كلوب يتحدث عن فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد وهدف محمد صلاح

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

ضربة كبرى.. كتائب القسام تقصف قاعدة جوية إسرائيلية

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ