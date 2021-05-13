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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فنادق مصر تشدد من إجراءات الوقاية| مختصون: صحة السائح وخدمته أولوياتنا

صورة ارشيفية - فندق
صورة ارشيفية - فندق

اكتست الفنادق المصرية بوشاح الإجراءات الوقائية والصحية، وجودة الخدمات المقدمة للسائحين، حرصا على سلامتهم واستمتاعهم بـ إجازة عيد الفطر المبارك.

وفى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" آراء المسؤولين وأصحاب الفنادق، عن آليات العمل خلال إجازة عيد الفطر.

 

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة مجلس غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك لجان تفتيش من وزارة السياحة والآثار، تعمل على مدار العام وتم زيادتها خلال أيام العيد، مؤكدا أن هناك رقابة صارمة، ولا تهاون في صحة السائحين، ولا يوجد أي مانع من التفتيش حفاظا على العاملين بالقطاع والزوار.

 

توقع الشاعر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن إجازة عيد الفطر لن يكون بها شكاوى، خاصة أن جميع المنشآت الفندقية ملتزمة بالحرص على استثماراتهم والعمالة، إضافة الى السائحين، وهناك تشديد تام فيما يتعلق بالخدمات المقدمة والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال مجلس إدارة مجلس غرفة المنشآت الفندقية، أن كل سائح أو زائر تم إيقاف رحلته بـ "الأتوبيسات و الحافلات" السياحية خلال إجازة عيد الفطر، يستطيع استرداد مستحقاته المالية ، بعد سداد الفنادق مستحقاتها لشركات السياحة، وتم مخاطبة كل المنشآت الفندقية بذلك القرار.

 

ولفت أن هناك التزاما من قبل الفنادق بقرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 932، الصادر بتاريخ 5 مايو 2021، والذي جاء بمادته التاسعة، “يُحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات. 

قال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية ، ومالك احد الفنادق بمرسي علم ، إن جميع قطاع الفنادق المصرية يقع تحت مظلة الغرفة ووزارة السياحة والآثار، من أول نجمة مرورا بخمس نجوم ولا يخضع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، التي وضعت من قبل وزارتي الصحة والسياحة.

أكد رامي لـ"صدى البلد" ، أن الإجراءات و الضوابط تتضمن أن يكون الحد الأقصى تحقيق نسب اشغال لا تتخطي الـ 50% ، إضافة أن هناك التزاما وتشديدا على التعقيم بداية من استقبال السائحين حتى المطاعم والغرف وحمامات السباحة ، والفنادق حاليا تتابع حالات النزلاء بصفة دائما، حال شعور أي نزيل بأعراض كورونا ، ويتم عزله عن باقي النزلاء.

أضاف عضو غرفة المنشآت الفندقية، الي وجود دور كامل أو مجموعة من الغرف بكل فندق، للعزل الصحي حال وجود أي حالة اشتباه ، لحين استيضاح الأمور.

وصف رامي  الفنادق المصرية ، بأنها أكثر المناطق في الجمهورية لديها انضباط صحي، بحيث يكون المكان الآمن و الصحي لكل النزلاء ، وذلك في اطار حرصنا على صحتهم. 

فيما اتخذت وزارة السياحة والاثار ، 6 إجراءات صارمة للتأكد من التزام المنشآت السياحية والفندقية بضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين وجودة الخدمات المقدمة أولوياتنا.

ويرصد "صدى البلد" أبرز الإجراءات المتخذة من قبل وزارة السياحة والآثار : 

غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية خلال أيام العيد.

وقياس مدي التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية.

قياس جودة الخدمة المقدمة للزوار و السائحين. 

تكثيف عدد لجان التفتيش الدورية خلال أيام العيد.

حالة رصد أي من المخالفات يتم إتخاذ الاجراءات القانونية المقررة.

لجان للمرور على المطاعم والكافيتريات السياحية للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق.

الفنادق المصرية عيد الفطر المنشآت الفندقية وزارة السياحة والآثار الأنشطة السياحية

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