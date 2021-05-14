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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن عن دورات تدريبية لتأهيل طلابها بسوق العمل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن توفير دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل حيث يمكن لطلاب الفرقة الرابعة (انتظام )التوجه الي ادارة المحكمة التدريبية للحجز بالمجموعات الخاصة بالمحكمة التدريبية ايام (17و19و23 و25 من شهر مايو الجاري بالإضافة إلي أن يمكن لطلاب انتساب من الفرقة الرابعة الحجز بالمجموعات الخاصة أيام (18و20و24و26 من شهر مايو الجاري .

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة  عين شمس: إنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا وللحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وهيئة أعضاء التدريس وجميع العاملين بالكلية.

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وأضاف خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه تم تقليل وقت المحاضرات خلال شهر رمضان وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات مشيرا الى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون يومين أسبوعيًا.

وأشار إلى إلزام  الجميع بارتداء الكمامة وتعقيم القاعات والطرق باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

و في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة أ د محمود المتيني على تطبيق أفضل معايير السلامة و أقصى درجات الجودة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا العالمية ، قامت الجامعة تحت إشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و مدير وحدة مكافحة العدوى ،   بتصميم إستطلاع للرأي لكل من الأساتذة والطلاب؛ لقياس مدى رضائهم عن أداء الجهات المختصة داخل الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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اليوم انتهاء التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم بـ جامعة عين شمس

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١٠ مايو.. ورشة عمل أونلاين لوحدة (iHub) بألسن عين شمس

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رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات جامعة عين شمس لبدء الامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانى .. تدشن موقع إلكتروني يتماشى مع متطلبات الطلاب بنوعية عين شمس

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استعدادًا للميدترم.. رفع درجة الاستعداد بكليات جامعة عين شمس

وأوضح د. أيمن صالح أن إدارة الجامعة تحرص على تطبيق كافة الإجراءات  التي تضمن سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، كما تنشد دائماً الوصول للأفضل، ومن هذا المنطلق تم تصميم استمارة استبيان تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس مدى رضاء أعضاء المجتمع الجامعي عن مستوى الخدمات وتطبيق الإجراءات الوقائية،  كما تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم في ذات السياق.

 

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