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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على منحة مقدمة من جامعة سبلاس مارت الحكومية بإندونيسيا.. عبر هذا الرابط

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة  بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.


واشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:
https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/
https://io.uns.ac.id/admission
https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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كما كانت قد أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى وارسو بشأن برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية بعد الدكتوراه لمدة عامين فى إحدى المعاهد داخل الأكاديمية البولندية للعلوم (PAS) .

واوضحت أن هناك بدل شهرى:2500 يورو، أولئك الذين قرروا القدوم إلى بولندا مع عائلاتهم ، قد يحق لهم الحصول على بدل عائلي إضافي. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم منحهم ميزانية بحثية تصل إلى 93000 يورو لكل مشروع.

بينما أخر موعد للتقديم: 30 يونيو2021، وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://pasific.pan.pl/wp-content/uploads/2021/04/PASIFIC-Call-1-Guide-for-Applicants.pdf

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وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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