مصرع ربة منزل حرقا بعدما اندلعت النيران بمنزلها فى نجع حمادي

لقيت ربة منزل مصرعها حرقا، إثر اندلاع حريق بمنزلها الكائن وسط مدينة نجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد باندلاع حريق في منزل بشارع التحرير، نتج عنه مصرع نجلاء أحمد محمد أبوزيد ٣٦ عاما ربة منزل.



تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، بتوجيهات من العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة، وقوة بقيادة الرائد رانى إيهاب، من السيطرة على الحريق، و انتشال جثة الضحية من بين حطام المنزل.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.