إطلاقة جديدة من جينسيس ..  G70 Shooting Brake تخطف الأنظار .. صور

تواصل جينسيس الكورية تألقها داخل العديد من أسواق السيارات العالمية، عبر تقديم العديد من الطرازات المختلفة، حيث كشفت اليوم عن نسختها الجديدة و التي تحمل اسم G70 Shooting Brake، و تنتمي هذه النسخة إلى فئة الهاتشباك، و تقدم السيارة عبر باقة من المواصفات القوية، مع تصميم هيكلي متطور.

اشارت التقارير أن G70 Shooting Brake سوف تستمد قوتها عبر عدة أنظمة فنية، حيث يأتي المحرك الأول من 4 اسطوانات طراز GDI ، و بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 249 حصان، مع 353 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بينما يأتي الإصدار الثاني بمحرك سداسي الاسطوانات LAMBA GDI، سعة 3300 سي سي، يولد قوة قدرها 365 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 510 نيوتن/متر، متصل بشاحن توربيني، كما ان هناك نسخة اخرى تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات طراز CRDI R-LINE، سعة 2200 سي سي، و بقوة تعادل 199 حصان، مع 441 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و تقدم السيارة بحزمة من الشبكات الأمامية و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد، و مصابيح أمامية مزدوجة الأداء، إلى جانب المقصورة الداخلية الفاخرة و التي تضم باقة من وسائل التحكم و الرفاهية.

كما تحتوي G70 Shooting Brake على مجموعة من وسائل الحماية و تشمل، عدد 10 وسائد هوائية AIRBAGS، و نظام متابعة النقاط العمياء، و مثبت سرعة تكييفي SSC، و خاصية التحذير عند الخروج من المسار، و خصية تقادي الصدمات الأمامية FCA، مع مستشعرات ركن و كاميرا، و خاصية قراءة المعلومات HUD و التي تعرض على الزجاج الامامي لقمرة القيادة.