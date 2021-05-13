عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

نشرت الممثلة اللبنانية صبا الرافعى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير إنستجرام ، منشورا تحدثت فيه عن حذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير". 

 

وعلقت قائلة: "اللي كان متابع خط هويدا في اللي مالوش كبير أحب أقول إن رغم المشاهد اللي اتشالت بدءا" من نص المسلسل للنهاية ومتعرضتش إلا أن الدور الحمدلله نجح لأني تعبت واجتهدت فيه ولأن الحقيقة اللي بيشتغل مع المؤلف عمرو ياسين حتى لو عدد مشاهده مش كتير بنور وبيبقى في حتة تانية و كل سنة وانتوا طيبين واللي عدى عدى واللي جاي أحلى إن شاء لله". 

 

 

 

ليرد مؤلف العمل عمرو محمود ياسين عليها قائلاً : “ صبا أنا مقدر جدا إنك بذلتي مجهود كبير في المسلسل وقدمتي شغل كويس جدا جدا وانتي عارفة إني ع خلاف مع المخرج اللي عمل كده من ورايا ولأسباب ليست فنية ولكن لحسابات أخرى ..عموما انتي فنانة بروفيشنال جدا وواثقه من أدواتك و موهبتك. وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن”

وكان قد كشف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن سبب وجود جملة “وحش الكون”، قائلا: إن جملة " وحش الكون " هي من تأليف الفنان أحمد العوضي، موضحا: “ الجمل بنصنعها بالتجربة ومع الوقت بزرعها داخل العمل في السياق الدرامي”.

 

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة.. مقتل الخديوي

ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها كواليس الحلقة الأخيرة من "اللى مالوش كبير"



وأضاف “عمرو محمود” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أحمد العوضي شاطر جداً في لغة الشارع، موضحا: “أنا شخص لا يهوى تدخل الأخرين في العمل والكتابة ولكن في بعض الأوقات بفضل كلمات وجمل الممثلين عن كتابتي”.

وكشف عن حقيقة الخلاف بينه وبينه  الفنانة ياسيمن عبد العزيز حول نهاية المسلسل قائلاً: لم يحدث خلاف بيننا حول نهاية المسلسل، مشددا على أن هناك خلاف بينهما بالفعل ولكن ليس عن نهاية المسلسل.

وأوضح أنه عمل مع ياسمين عبد العزيز لأكثر من مرة، ولكن قد تكون تلك هي اللحظة التي يمكن لها البحث عن مؤلف آخر.


ولفت إلى أن شخصية عابد تيمور كانت من أكثر الشخصيات التي استمتعت بها، موضحا:" أنا كنت بكتب الشخصية ومكنش في دماغي أي حد تاني يقوم بيها غير خالد الصاوي".

وأشار إلى أن وجود خالد الصاوي أعطى ثقل للمسلسل، وعن قضية العنف ضد المرأة، أوضح قائلا:" إزاي هناقش قضية من غير ما أعرضها وكان لازم أوضحها وأرفض وجودها".

 

عمرو محمود ياسين اللي مالوش كبير صبا الرافعى ياسمين عبد العزيز مصطفى فكرى أحمد العوضى

موضوعات متعلقة

بعد إلغائها متابعته.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضى : لزمات الخديوى كانت بالتنسيق مع عمرو محمود ياسين

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد ضد ليفربول .. محمد صلاح أساسيًا وكافاني يقود هجوم الشياطين

مجسّد شخصية الشهيد أحمد جاد بـ الاختيار 2 يعلن سرًا على الهواء|فيديو

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس ثاني وثالث أيام عيد الفطر

حكومة الاحتلال: 160 صاروخا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل اليوم

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

النني فى ورطة .. منظمة يهودية تطالب الاتحاد الإنجليزي بإيقافه لدعمه لفلسطين

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

بشرى سارة لأصحاب المعاشات..زيادة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى هذه الحالات

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ

أمير منطقة تبوك يهنئ السيسي هاتفيا بمناسبة عيد الفطر المبارك

وفاة حماة حمو بيكا

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ