عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

نشرت الممثلة اللبنانية صبا الرافعى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير إنستجرام ، منشورا تحدثت فيه عن حذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير".

وعلقت قائلة: "اللي كان متابع خط هويدا في اللي مالوش كبير أحب أقول إن رغم المشاهد اللي اتشالت بدءا" من نص المسلسل للنهاية ومتعرضتش إلا أن الدور الحمدلله نجح لأني تعبت واجتهدت فيه ولأن الحقيقة اللي بيشتغل مع المؤلف عمرو ياسين حتى لو عدد مشاهده مش كتير بنور وبيبقى في حتة تانية و كل سنة وانتوا طيبين واللي عدى عدى واللي جاي أحلى إن شاء لله".

ليرد مؤلف العمل عمرو محمود ياسين عليها قائلاً : “ صبا أنا مقدر جدا إنك بذلتي مجهود كبير في المسلسل وقدمتي شغل كويس جدا جدا وانتي عارفة إني ع خلاف مع المخرج اللي عمل كده من ورايا ولأسباب ليست فنية ولكن لحسابات أخرى ..عموما انتي فنانة بروفيشنال جدا وواثقه من أدواتك و موهبتك. وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن”

وكان قد كشف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن سبب وجود جملة “وحش الكون”، قائلا: إن جملة " وحش الكون " هي من تأليف الفنان أحمد العوضي، موضحا: “ الجمل بنصنعها بالتجربة ومع الوقت بزرعها داخل العمل في السياق الدرامي”.





وأضاف “عمرو محمود” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أحمد العوضي شاطر جداً في لغة الشارع، موضحا: “أنا شخص لا يهوى تدخل الأخرين في العمل والكتابة ولكن في بعض الأوقات بفضل كلمات وجمل الممثلين عن كتابتي”.



وكشف عن حقيقة الخلاف بينه وبينه الفنانة ياسيمن عبد العزيز حول نهاية المسلسل قائلاً: لم يحدث خلاف بيننا حول نهاية المسلسل، مشددا على أن هناك خلاف بينهما بالفعل ولكن ليس عن نهاية المسلسل.



وأوضح أنه عمل مع ياسمين عبد العزيز لأكثر من مرة، ولكن قد تكون تلك هي اللحظة التي يمكن لها البحث عن مؤلف آخر.





ولفت إلى أن شخصية عابد تيمور كانت من أكثر الشخصيات التي استمتعت بها، موضحا:" أنا كنت بكتب الشخصية ومكنش في دماغي أي حد تاني يقوم بيها غير خالد الصاوي".



وأشار إلى أن وجود خالد الصاوي أعطى ثقل للمسلسل، وعن قضية العنف ضد المرأة، أوضح قائلا:" إزاي هناقش قضية من غير ما أعرضها وكان لازم أوضحها وأرفض وجودها".



