مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

لقي شخصين، مصرعهما وأصيب 8 آخرين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نصف نقل مُحملة بأسماك مملحة "وسيارة ملاكي بطريق "الإبراهيمية – ديرب نجم" وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نصف نقل مُحملة بأسماك مملحة "فسيخ" والأخرى ملاكي، وعدد من الدراجات النارية بطريق "الإبراهيمية – ديرب نجم".

وتبين مصرع شاب وربة منزل، وإصابة 8 آخرين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة وجاري رفع اثار الحادث وتحرير المحضر اللازم، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلي جانب اخر فقد لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم بين سيارتين، ملاكى ونصف نقل، أعلى كارتة بلبيس بالطريق الإقليمى بالقرب من طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحروى وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى بلبيس ، بوصول جثة لشخص و4 مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ملاكى ونصف نقل، أعلى كارتة بلبيس بالطريق الإقليمى بالقرب من طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحروي وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.