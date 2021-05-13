مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره "مزلقان" بقنا

لقى شاب مصرعه دهسا، تحت عجلات قطار، أثناء محاولته عبور مزلقان فى مركز ابوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع عمرو أحمد فخرى ٢١ عاما، أثناء محاولته عبور مزلقان.

تبين أن الشاب، لم ينتبه إلى القطار القادم على شريط السكة الحديد، أثناء محاولته عبور المزلقان، ما أدى إلى مصرعه في الحال، تحت عجلات القطار.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.