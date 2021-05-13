الجنائية الدولية: سنحقق في جرائم الحرب شاءت إسرائيل أو أبت

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في مقابلة إن الأفراد المتورطين في الاندلاع الجديد لإراقة الدماء بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكونوا مستهدفين من قبل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الجارية الآن في جرائم حرب في فترات سابقة من الصراع.

وقالت فاتو بنسودا من المحكمة الجنائية الدولية لوكالة "رويترز" إنها ستمضي قدماً في تحقيقها حتى بدون تعاون إسرائيل التي تتهم مكتبها بالانحياز المعادي للسامية ورفضت - مثل أقرب حليف لها الولايات المتحدة - العضوية في المحكمة المنشأة بموجب معاهدات، معترضة على اختصاصها.

وقالت بنسودة "هذه أحداث نتطلع إليها بجدية بالغة. نحن نراقب عن كثب وأذكر أنه تم فتح تحقيق وأن تطور هذه الأحداث يمكن أن يكون شيئًا ننظر إليه أيضًا".

في مارس الماضي، قال مكتبها إنه بدأ تحقيقا رسمياً في جرائم الحرب المشتبه بها في الصراع بعد قرابة خمس سنوات من التحقيقات الأولية.

وقالت إن لديها أساسًا معقولًا للاعتقاد بارتكاب مخالفات من قبل كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك نشطاء من حركة حماس، في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت بنسودا في إشارة إلى الأعمال العدائية الحالية "هذا فقط لتنبيه الناس من جميع الأطراف إلى عدم التصعيد، والحرص على تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم (حرب)".