عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب من الحر .. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بطوخ

غرق
غرق

تمكنت اجهزة الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شاب غرق في ترعة بقرية السيفاء في أثناء الاستحمام هربا من الحر جرى نقل الجثة للوحدة المحلية وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الحثة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أقرا أيضا:
صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بغرق شاب يدعى " أحمد ض ع " مقيم بقرية السيفا التابعة للوحدة المحلية بأجهور الكبرى في ترعة البرشومية أمام قرية السيفا أمام الوحدة الصحية بالسيفا في أثناء نزوله للاستحمام هربا من الحر.
تم أخطار الإدارة الصحية بطوخ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى الوحدة الصحية بالسيفا، للكشف عليها من قبل طبيب الوحدة الصحية، وعمل تقرير بالواقعة، وتحرر محضر بمركز شرطة طوخ، وتولت النيابة التحقيق.
من ناحية اخري لقى شخصان مصرعهما صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ بمحافظة القليوبية بدراجة نارية وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.
تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز، وتم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وسيارات الإسعاف لمكان الحادثة.
وتبين مصرع كلا من ع. ع. ع 21 عام وع. م. أ 23 عام أثناء قيامهما بعبور المزلقان يستقلان دراجة نارية أثناء غلق بوابة المزلقان وقاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار، ولقيا مصرعهما وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
من ناحية اخرى سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق اشتعل في سيارة نقل محملة بصواريخ ألعاب نارية على طريق بنها – كفر شكر، وتم إطفاء النيران والتحفظ على السيارة بمرور مدينة بنها وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مرور بنها بورود إخطارا باشتعال النيران في سيارة نقل محملة بألعاب نارية في بنها.
وانتقلت سيارة إطفاء لموقع الحدث وتبين أن النيران أمسكت بالسيارة بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليها، كما تبين أن السيارة محملة بألعاب نارية صواريخ وتم التحفظ عليها بمرور بنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته.
وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكي فان "ف و س 3729" كانت قادمة من قويسنا في المنوفية فى اتجاهها إلى الفيوم ونشب الحريق لسبب غير معلوم ما أدى إلى مصرع "حسين م" 38 سنة سائق سيارة وابنته "حنين" 8 سنوات ونجاة 6 آخرين دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة.

اخبار محافظة القليوبية القليوبية مدير أمن القليوبية النيابة محافظة القليوبية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ

النيابة تستمع لأقوال اللجنة الفنية لفحص حادث قطار طوخ

إخلاء سبيل مسئولين إثنين بالسكة الحديد في حادث قطار طوخ

مستشفى بنها يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد ضد ليفربول .. محمد صلاح أساسيًا وكافاني يقود هجوم الشياطين

مجسّد شخصية الشهيد أحمد جاد بـ الاختيار 2 يعلن سرًا على الهواء|فيديو

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس ثاني وثالث أيام عيد الفطر

حكومة الاحتلال: 160 صاروخا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل اليوم

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

النني فى ورطة .. منظمة يهودية تطالب الاتحاد الإنجليزي بإيقافه لدعمه لفلسطين

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

بشرى سارة لأصحاب المعاشات..زيادة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى هذه الحالات

أمير منطقة تبوك يهنئ السيسي هاتفيا بمناسبة عيد الفطر المبارك

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ

وفاة حماة حمو بيكا

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ