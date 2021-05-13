محافظ قنا يشارك أسرتىّ مصور وعامل نظافة فرحتهم بعيد الفطر

توفيا أثناء أداء عملهم

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أسرة أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة، بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا والذى توفى أثناء عمله في شهر مارس ٢٠٢٠.



كما زار أسرة حمودة أحمد علي، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا، بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة بمركز قنا و الذى توفى أثناء عمله فى ديسمبر ٢٠١٩ لمشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر المبارك والإطمئنان عليهم.



رافقه خلال الزيارة حازم عمر، نائب المحافظ والعميد أحمد محمد ابراهيم، المستشار العسكرى للمحافظة و سناء حسانى، عضو مجلس النواب، و حسن عثمان مدير مديرية التضامن الإجتماعى.



أكد محافظ قنا، أنه حريص على زيارة أسرتىّ الشهيدين فى مثل هذه المناسبات تقديراً لما قدماه من جهد خلال فترة عملهما بالمحافظة و الوحدة المحلية.



وأضاف الداودي، أنه من الواجب علينا رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة.

محافظ قنا يزور أسرتى مصور و عامل

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