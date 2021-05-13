نهائي كأس ألمانيا .. التشكيل الرسمي لـ لايبزيج وبروسيا دورتموند

أعلن المديران الفنيان لفريقي لايبزيج وبوروسيا دورتموند، تشكيل مواجهة الفريقين من مساء اليوم الخميس، على الملعب الأوليمبى في برلين، في المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس ألمانيا.

تشكيل لايبزيج



حراسة المرمى: جاليوسي

خط الدفاع: كلوسترمان - أوباميكانو - هايدارا - كاليستينبرج

خط الوسط: هوانج - موكيلي - كامبل

خط الهجوم: سابيتسر - أولمو - سورولوث

تشكيل بوروسيا دورتموند



حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: بيتشيك - أكانجي - هوميلز - جيريرو

خط الوسط: محمود داوود - بيلينجهام - إيمري تشان

خط الهجوم: سانشو - رويس - هالاند