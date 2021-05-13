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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد ضد ليفربول .. محمد صلاح أساسيًا وكافاني يقود هجوم الشياطين

صدى البلد

أعلن اولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام علي ملعب "أولد ترافورد"، والمؤجلة من الجولة الـ 34 لمسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد:


حراسة المرمى: هندرسون

الدفاع: بيساكا، بايلي، ليندلوف، لوك شو

الوسط: بوجبا، ماكتوميناي، برونو، فريد

الهجوم: راشفورد، كافاني

 

وجاء تشكيل ليفربول


حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبرتسون

الوسط: فابينيو، ألكانتارا، فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا

 

ويسير مانشستر يونايتد بخطي ثابتة خلال الموسم الجاري 2020-2021، بالرغم من خسارة لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي لصالح جاره مان سيتي، بعد الهزيمة أمام ليستر سيتي في الجولة الـ 36 بنتيجة 1-2، لكنه تأهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

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