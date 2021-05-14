لمحبي السيارات الجديدة وبسعر خيالي .. تعرف على قدرات ZENVO الرياضية| صور

أعلنت شركة ZENVO الدنماركية عن نسخة جديدة محدودة الإنتاج للسيارة الرياضية الخارقة TSR-S، التي تأتي عبر قدرات قوية للغاية، معتمدة على أحدث التجهيزات الفنية، ما تمنحها أفضلية التسارع إلى جانب تصميمها الخارجي الذي تمتع بالعديد من المقاومات الفنية.

تستمد TSR-S ZENVO قوتها عبر محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، بسعة 5800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1177 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 1100 نيوتن/متر، وبسرعة قصوى تصل لـ 325 كم/ساعة.

و مع هذه القدرات الفنية الخارقة، تستطيع TSR-S ZENVO أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم /ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 2.8 ثانية فقط.

جاءت TSR-S ZENVO بمصابيح أمامية حادة، وعتبات جانبية بارزة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى صادم أمامي يقترب من الأرض مما يمنحه الاطلالة الرياضية، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء.

كما دعمت بـ سبويلر خلفي عريض يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على عجلات رياضية سبورت كاب 2، مدعومة بجنوط معدنية متعددة الاضلاع باللون الفضي.

يذكر أن ZENVO تعمل على بناء 5 نسخ فقط من كل عام داخل مقرها بالدنمارك، و تبدأ اسعار السيارة TSR-S ZENVO داخل بعض الأسواق العالمية بقيمة تقدر بـ ميلون و 45 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 18 مليون جنيه مصري.