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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بديل الحالي

سكان دكرنس الدقهلية يطالبون بإنشاء مكتب بريد نموذجي

صدى البلد

أرسل القارئ حمدي عز الدين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الزحام الشديد على مكتب البريد.

وقال عز الدين في شكواه: «نعاني نحن سكان مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية من كارثه إنسانية لأرباب المعاشات 
حيث أن مكتب بريد مدينة دكرنس عبارة عن شقه بالإيجار دور ارضي  في عمارة سكنيه ملك للأهالي في منطقة وسط البلد هذا المكتب الرئيسي يخدم  مركز دكرنس تعداد سكانه ٢٧٠٠٠٠ الف نسمة في كل اول شهر يتم صرف المعاشات لكبار السن والأسر الأولي بالرعاية تكافل وكرامه من هذا الفرع ونرى معاناه غير طبيعيه لأرباب المعاشات الذين يقفون في الشارع العام بالساعات أثناء فترة  الظهيرة  وهنا تحدث الكارثه الإنسانية  تخيل شخص في عمر الستين هل يستطيع تحمل ضربات الشمس بالاضافه الي  الزحام الشديد والتدافع  وضيق المكان الذي يترتب عليه حدوث  اغماءات».

وتابع: «هذا الزحام يمكن أن يسبب خطر انتقال عدوي الاصابه بكورونا ونحن في حاله وباء وهؤلاء كبار سن أكثر عرضه للوفاه نطالب المسؤولين التدخل برفع معاناة كبار السن وإيجاد حل جذري لهذه المشكله التي تعرض حياة اهالينا كبار السن من أرباب المعاشات للخطر خاصة أن هذا المكتب لا يناسب حجم الإقبال عليه من الجمهور نظرا لضيقه وأنه مكان قديم ومستأجر ولديه حكم بالطرد»، مطالبا بإنشاء مكتب بريد نموذجي يليق بمركز ومدينة دكرنس للتيسير علي المواطنين والارتقاء بالخدمة.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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