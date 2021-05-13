موسيماني يعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا للحديث عن مباراة صن داونز

موسيماني يعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا للحديث عن مباراة صن داونز
يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحد لاعبي الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية الخاصة باستاد «الأهلي we السلام» للحديث عن مباراة صن داونز جنوب الأفريقي، المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد «الأهلي we السلام».
ويأتي المؤتمر الصحفي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام بشأن المباراة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.