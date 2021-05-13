موسيماني يعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا للحديث عن مباراة صن داونز

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحد لاعبي الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية الخاصة باستاد «الأهلي we السلام» للحديث عن مباراة صن داونز جنوب الأفريقي، المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد «الأهلي we السلام».

ويأتي المؤتمر الصحفي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام بشأن المباراة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

