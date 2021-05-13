منهم 27 طفلاً .. ارتفاع أعداد شهداء الاعتداء الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الشهداء ومصابي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع ليصل إلى 103 شهداء.

وأوضحت أن الشهداء الـ103 من بينهم 27 طفلاً و11 سيدة.

كما وصل عدد حرجى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 850 شخصاُ بجروح مختلفة.

وذكرت القناة "13" العبرية، اليوم الخميس، أن وابلا "كبير جداً" من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة بالداخل المحتل.

ومن جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن وابلاً كثيفاً من الصواريخ أطلق على عدة مناطق منها عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بطاريات مدفعية الاحتلال "الهاوتزر" شرق غزة بـ12 صاروخا من طراز Q20.