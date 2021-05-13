قبل لقاء صن داونز|الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران غدٍ

قبل لقاء صن داونز|الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران غدٍ
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقررة السبت.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.
ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.