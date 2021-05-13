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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال وهاشتاجات على تويتر .. دعم عالمي لمحمد النني بعد أزمته مع المنظمة اليهودية

صدى البلد

قام عدد من متابعي كرة القدم بتقديم دعم كبير لمحمد النني نجم آرسنال الإنجليزي بعد حملات يهودية تطالب بوقفه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

 

وكشف تل عوفر، عضو منظمة «بورد أوف ديبيوتيز» اليهودية في بريطانيا، عن رد أرسنال عليه عند اعتراضه على تضامن لاعب الفريق، النجم المصري محمد النني، مع فلسطين.

 

وكتب عوفر عبر تويتر أمس الأربعاء: "خاطبت المدير العام في أرسنال فيناي فينكيتيشام طالبا منه الرد حول ما نشره محمد النني وما سيفعله تجاه هذا الأمر".

 

وبعد أقل من 24 ساعة، نشر عوفر صورة من بريد إلكتروني يتضمن رد أرسنال: "مثل كل العاملين في أرسنال، لاعبونا لديهم الحق في التعبير عن آرائهم من خلال منصاتهم الخاصة".

 

ونشر عوفر تغريدة أخرى للتعليق على رد نادي أرسنال على رسالته: "الآن تلقيت الرد من إدارة أرسنال مثل بقية الأشخاص الذين اشتكوا النني لإدارة أرسنال، ولكن السؤال الآن، لماذا لم يعتذر النني عن ما فعله إذا كان يفهم قواعد منصبه جيدًا؟".

 

وشدد "كناد، نحن ملتزمون بمواجهة كل أنواع التفرقة، وندعم المساواة والتنوع".

 

وكان محمد النني نشر عدة صور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لفلسطين مُذيلاً إياها بتعليق يُعلن خلاله دعمه لها.

 

ودشن رواد تويتر هاشتاجات لدعم النني #we_support_elneny

 

كما أرسل عدد من لاعبي كرة القدم رسائل لدعمه على رأسهم أحمد حسن ومحمد أبو تريكة.

 

طالبت منظمة يهودية فى بريطانيا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف محمد النني نجم منتخب مصر الوطنى وأرسنال بعد دعمه القضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وأفادت تقارير إنجليزية أن المنظمة اليهودية غاضبة من تغريدة محمد النني وخاطبت نادي أرسنال بشأنها مطالبة اللاعب بالاعتذار.

 

وذكرت أن المنظمة اليهودية طالبت الاتحاد الإنجليزي بإيقاف نجم أرسنال بعد دعمه فلسطين فى الأحداث الجارية فى المسجد الأقصى.

 

وأشارت إلى أن المنظمة اليهودية استندت فى طلب الإيقاف للاعب من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إلى الموقف الذى حدث مع اللاعب مسعود أوزيل حينما ساند مسلمي الإيجور في الصين.

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