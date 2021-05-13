6 تعليمات احترازية لاستخدام حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية

لمجابهة فيروس كورونا

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تعميما تم توزيعه على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات تضمن التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة خلال الفترة الحالية .



وتضمن التعميم التشديد على الالتزام بما يلي :-



تقسيم الحمام الى عدة حارات بما يضمن التباعد الأمن بين الممارسين والمتدربين، وضرورة تواجد المنقذين على ارجاء الحمام بما يضمن السلامة للجميع.



والتعقيم الكامل والمستمر حول ارجاء الحمام وأثناء وبعد التدريب والاستخدام ، مع مراعاة الإشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لإشتراطات الطب الوقائي وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوي .

وتتحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤلية توفير الإجراءات الإحترازية ومتابعة تطبيقها ، بجانب تحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين.



وشدد التعميم على جميع المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة بجميع المحافظات على ضرورة اللازم حيال تلك الضوابط والتشديد على تطبيقها بجميع المنشآت الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة مع ضرورة المتابعة والتفقد المستمر لكافة المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا مع ضرورة موافاة الوزارة باى تجاوزات تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.