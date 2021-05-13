مانشستر يونايتد ضد ليفربول| مدافع الريدز يمنح اليونايتد التقدم بعد خطأ كارثي

تقدم فريق مانشستر يونايتد بالهدف الأول في شباك ليفربول علي ملعب "أولد ترافورد"، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 34 لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول من هجمة سريعة من لاعبي مانشستر يونايتد على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها برونو فيرنانديز بعرضة إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع ناثينال فيليبس بشكل كارثي من أمام المرمى ووضع الكرة بالخطأ داخل شباك الحارس أليسون.

ليفربول يحتل المركز السادس في جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 57 نقطة من 34 مباراة، ويحتاج للفوز على يونايتد لحماية فرصه في احتلال المركز الرابع واقتناص مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أمام مانشستر يونايتد فيحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي البطل الذي حسم تتويجه باللقب بعد خسارة وصيفه الجولة الماضية أمام ليستر سيتي.

ويُشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسياً حيث يبحث عن الهدف رقم 21 هذا الموسم لتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع هاري كين نجم توتنهام، أملاً في تحقيق الحذاء الذهبي الثالث له في مسيرته.