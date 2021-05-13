أحمد حسن: كل الدعم لإخواننا الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني.. وتحياتي لـ النني

‏وجه الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق الدعم للأشقاء الفلسطينيين ضد الاعتداء الإسرائيلي بالقصف عليهم في قطاع غزة وطرد أهالي الشيخ جراح من منازلهم.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "كل الدعم لاخواتنا الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني .. وكل الدعم للنجم المصري محمد النني في التعبير عن وجهة نظره بشكل محترم ومساندته للقضية الفلسطينية ولتحرير المسجد الأقصى".





أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دعم الرئيس إيمانويل ماكرون، لوساطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيكون على تواصل مع شركاء فرنسا في الشرق الاوسط، وخاصة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقدم دعمه الكامل لوساطته من أجل حل الأزمة الراهنة.





ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى استئناف المفاوضات من أجل السلام بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، من أجل بحث التهدئة، كما سيجري اتصالا برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث التهدئة.

وأعربت باريس عن قلقها البالغ من تصاعد العنف في إسرائيل.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 87 شهيدا فلسطينيا في قطاع غزة من بينهم 18 طفلا، نتيجة الغارات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 530 آخرون

