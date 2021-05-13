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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد من لكزس .. اطلالة قوية بمفهوم الـ SUV| صور

جديد من لكزس .. اطلالة
جديد من لكزس .. اطلالة قوية بمفهوم الـ SUV| صور

استطاعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدام أن تحتل مكانة كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها المساحة الداخلية الرحبة، و الارتفاع المناسب، و التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع.

بينما تسعى شركة لكزس اليابانية على تطوير هذا المفهوم، بعد أن كشفت في وقت سابق عن نسختها الاختبارية LF-1 Limitless، و تحديدًا في عام 2018، لتعود من خلال اطلالة جديدة لسيارة تنتمي إلى فئة الـSUV و هي النسخة "LF".

و تداولت بعض المعلومات الغير مؤكدة أن هذه السيارة سوف تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 660 حصان، و ربما تأتي بمحرك أخر سداسي الاسطوانات V6 بقدرات هجينة، قادر على انتاج قوة 3500 سي سي، و بقوة قدرها 354 حصان.

و من المتوقع أن النسخة "LF" سوف تدشن على منصة TNGA-L، و سوف تعتمد السيارة على اطلالة رياضية كما ظهرت الصور الأولية، حيث تمتعت بشبكات أمامية ذات تصميم هندسي متعدد الفتحات الهوائية، مما يمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و ظهرت السيارة بمصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع جنوط معدنية تتخذ شكل النجمة المتشعبة، و عجلات رياضية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى مقصورة داخلية عصرية مزودة بأحدث التقنيات الحديثة، و اكثر ما يميزها هي الناحية الخلفية و التي دعمت بالعديد من اللمسات التكنولوجية المتطورة، مثل شاشات العرض و التحكم، و المقاعد الرياضية الفاخرة.

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