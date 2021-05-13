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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار شاب بإشعال النيران بجسده بسبب خلافات أسرية بكفرالزيات

صدى البلد

أقدم شاب فى العقد الثانى من العمر بقرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية ، على محاولة الانتحار بإشعال النيران في نفسة بسبب خلافات أسرية.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في نفسة بقرية الدلجمون بدائرة المركز  ما أسفر عن إصابتة بحروق خطيرة متفرقه بجميع أنحاء جسده

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وتفريغ الكاميرات الموجودة أعلى مكان الواقعة لكشف غموض الحادث وتبين قيام شاب يدعي "محمود. ا" في العقد الثاني من العمر بمحاولة الانتحار بإشعال النيران في نفسه بواسطة زجاجة بنزين.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب قام بإشعال النيران في نفسه في منتصف الشارع الكائن به بمنطقة التربيعة بنطاق قرية الدلجمون، أمام أفراد عائلتة بسبب خلافات أسرية.


حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة

انتحار شاب اشعال النيران كفرالزيات

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